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Рынок БАДов в России за пять лет вырос в 2,5 раза

20% БАДов на рынке, по данным Роспотребнадзора, - это поддельные препараты

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок биологически активных добавок в РФ за пять лет увеличился в 2,5 раза; только за 2024 год было реализовано полмиллиарда упаковок БАДов на сумму 164 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это уже целый рынок, причем быстрорастущий. Рост в деньгах: за год 20%. При этом торговля электронная растет на 50%. За пять лет рынок вырос в 2,5 раза, и тенденция идет только в рост", - сказала Ракова во вторник на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

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По ее словам, в России, как и в ряде других стран, идет массовое увеличение потребления БАДов.

Ракова сообщила, что при таком огромном рынке потребления на практике отмечаются "проблемы с производством, регистрацией, продажей, рекламой, назначением и употреблением".

"По официальным данным Роспотребнадзора, 20% продукции (БАДов) на рынке - это поддельные препараты. Слабый контроль со стороны макертплейсов, я бы сказала, отсутствие контроля. Полка моя, товар на полке - не мой. Под видом БАДов можно выставить любой продукт, никакой тебе регистрации, декларация о соответствии и всё", - отметила она.

Роспотребнадзор Анастасия Ракова
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