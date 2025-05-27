Госдума приняла закон о запрете скрытых номеров и праве жаловаться на коллекторов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об усилении государственного надзора за работой коллекторов. Он вводит запрет на использование скрытых номеров и анонимных сообщений, обязывает кредиторов указывать полные данные отправителя, а также закрепляет право граждан подавать жалобы на нарушения в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Правительство внесло законопроект № 366704-8 в палату в мае 2023 года, с тех пор он проходил согласование.

Закон устанавливает, что коллекторы смогут звонить должникам только с номеров, официально оформленных на основании договора с оператором связи. Использование скрытых номеров, а также анонимных электронных адресов и сообщений без указания отправителя запрещено. При этом допускается буквенное или символьное обозначение вместо номера.

"Не является сокрытием информации о номере контактного телефона, с которого поступили вызов или сообщение должнику, использование вместо номера телефона буквенного, символьного обозначения или комбинации таких обозначений, предназначенных для определения кредитора или представителя кредитора", - говорится в принятом законе. При этом в тексте такого сообщения должно быть дополнительно указано наименование кредитора (или его представителя), а также его номер контактного телефона.

Принятый закон предусматривает право должника отказаться от взаимодействия с коллекторами вне зависимости от наличия просроченной задолженности. Для этого необходимо направить уведомление с адреса электронной почты или номера, указанных при заключении договора либо согласованных сторонами. После получения уведомления кредитор и его представители обязаны прекратить все контакты в течение трех рабочих дней. В том случае, если на момент подачи уведомления уже вынесен судебный акт о взыскании задолженности, совершена исполнительная надпись нотариуса или выдан иной исполнительный документ, действие отказа приостанавливается на два месяца.

Физические лица, их представители смогут подать заявление в ФССП о нарушении правил при телефонных контактах со стороны взыскателей. Заявление может подать не только должник, но и иное лицо, полагающее, что действия коллектора затронули его права. В заявлении нужно указать номер телефона, дату и время контакта, а также приложить договор или иные подтверждающие документы.

Жалоба на действия коллекторов может быть подана через единый портал государственных и муниципальных услуг с использованием электронной подписи. Закон предусматривает использование усиленной квалифицированной, неквалифицированной или простой электронной подписи, полученной при личной явке. До 1 марта 2026 года Минцифры вместе с ФССП должны обеспечить размещение на портале интерактивной формы заявления. До этого срока жалобы можно будет направлять в свободной форме с приложением необходимых документов.

ФССП сможет запрашивать у операторов связи сведения о звонках и сообщениях, а также получать информацию из кредитных бюро. При наличии признаков преступления материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Также устанавливаются требования к программному обеспечению коллекторов для хранения данных о взаимодействии с должниками - теперь они обязаны хранить документы не менее полутора лет как в бумажном, так и в электронном виде.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки. Ряд норм, включая требования к техническому обеспечению коллекторов и порядок электронного взаимодействия с ФССП, начнут действовать через 90 дней - с 30 ноября 2025 года. Отдельные положения, касающиеся запросов оператору связи, вступят в силу через 180 дней, с 28 февраля 2026 года.