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Кремль предостерег Европу от попыток создать неопределенность для России с безопасностью

Россия будет обеспечивать свою безопасность независимо от хода мирного процесса и оценок Трампа, заявил Дмитрий Песков

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Западные страны, отменяя ограничения на дальность применения для поставляемого Украине вооружения пытаются создать неопределенность для России, но это обернется неопределенностью для них самих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сказал это ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, видеозапись выложена в телеграм-канале журналиста.

"Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут, в России. Будете хулиганить - будете получать. Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп - не говорит, Россия будет обеспечивать свою безопасность. Если они пытаются создать неопределенность, они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя", - сказал Песков.

"Если это соответствует действительности, то это чрезвычайно опасное решение. Это, буквально, сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации и, конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом", - добавил представитель Кремля.

Песков также обратил внимание, что "ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам, те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области".

"Они в упор не хотят этого замечать. При этом, если что-то касается Украины, то все трубят синхронизировано во все трубы", - продолжил он.

Говоря об озвученном канцлером Германии Фридрихом Мерцем решении снять все ограничения по дальности для используемого Украиной западного оружия, Песков заметил, что "Мерц, конечно, изрядно всех запутал, если не запутался сам, потому что кто-то из членов правительства ФРГ опровергал канцлера, это было вчера, что, дескать, что было не так, не было никаких разрешений".

При этом, продолжил представитель Кремля, канцлер "все-таки усердствует и настаивает, что такое было, и Украина получила решение без соблюдения каких-то дистанций наносить удары вглубь России".

Дмитрий Песков Украина ФРГ Германия Курская область Белгородчина Фридрих Мерц
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