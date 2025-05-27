Поиск

Мерц не верит в скорое урегулирование украинского кризиса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "не питает иллюзий" насчет быстрого решения конфликта на Украине, передает агентство DPA.

"Я с самого начала не питал иллюзий, что конфликт завершится очень быстро", - сказал Мерц после переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

По словам канцлера, совместные усилия Евросоюза, Великобритании и США, предпринятые в течение последних трех недель для прекращения огня на Украине, "оказались безуспешны".

"Возможно, нам придется быть готовыми к долговременному сценарию событий", - отметил Мерц

При этом канцлер утверждал, что Россия якобы в настоящее время не заинтересована в прекращении огня. Также Мерц заявил о необходимости активизировать усилия с целью укреплять обороноспособность Украины.

Евросоюз Фридрих Мерц США Финляндия Германия Украина Петтери Орпо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Германия больше не будет называть, что именно поставляет на Украину

В ЕК заявили, что ЕС стремится согласовывать с США проекты санкций против РФ

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Фицо раскритиковал Мерца за идею лишить Словакию выплат от Евросоюза

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Суд Франции смягчил приговор одному из напавших на Генконсульство РФ в Марселе

Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад

Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили в Киевской области позицию комплекса ПВО Patriot

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });