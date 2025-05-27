Мерц не верит в скорое урегулирование украинского кризиса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "не питает иллюзий" насчет быстрого решения конфликта на Украине, передает агентство DPA.

"Я с самого начала не питал иллюзий, что конфликт завершится очень быстро", - сказал Мерц после переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

По словам канцлера, совместные усилия Евросоюза, Великобритании и США, предпринятые в течение последних трех недель для прекращения огня на Украине, "оказались безуспешны".

"Возможно, нам придется быть готовыми к долговременному сценарию событий", - отметил Мерц

При этом канцлер утверждал, что Россия якобы в настоящее время не заинтересована в прекращении огня. Также Мерц заявил о необходимости активизировать усилия с целью укреплять обороноспособность Украины.