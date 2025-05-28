Движение перекрыто на Озерной аллее в Зеленограде

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дорожное движение перекрыто в Зеленограде по Озерной аллее от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5с2, сообщил в департаменте транспорта Москвы.

"Перекрыто движение по Озерной аллее (г. Зеленоград) от пересечения с Каштановой аллеей до д. 5с2 по Озерной аллее", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате отражения атаки БПЛА в Зеленограде, предварительно, серьезных разрушений нет, никто не пострадал.