"Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" возобновили работу

Предприятия предупреждают об изменениях в расписании из-за ночного сбоя

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты с аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщили в Росавиации.

"В аэропорту "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" в 07:15 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ночью в среду московские аэропорты временно приостанавливали работу. Также прием и выпуск судов остановили аэропорты Ярославля, Костромы, Иваново и Владимира.

Утром "Шереметьево" сообщил, что из-за ночных ограничений ожидает задержки прибывающих и вылетающих рейсов в течение дня, менять расписание будут и авиакомпании, пассажиров просят следить за статусом их рейсов заранее.

Аэропорт ночью и принял несколько рейсов российских и зарубежных авиакомпаний как запасной аэродром, а также и сам отправил на другие аэродромы часть своих рейсов. Сейчас в "Шереметьево" "усилена работа обслуживающего персонала и наземных служб", активизирована работа по информированию и переоформлению пассажиров.

Об изменении расписания авиакомпаний предупредили также "Внуково" и "Домодедово". Где и как следить за актуальным расписанием сообщили аэропорты Казани и Новосибирска.

Аэропорт "Пулково" сообщил, что принял за ночь 14 рейсов, перенаправленных из Москвы, при этом "обслуживание регулярных рейсов по остальным направлениям осуществляется в штатном режиме".

О вынужденных изменения расписания сообщил "Аэрофлот" и некоторые другие перевозчики.