Возобновили работу аэропорты Владимира, Иванова, Калуги, Костромы и Ярославля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Возобновили работу аэропорты Владимира, Иванова, Калуги и Ярославля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Владимира ("Семязино"), Иванова ("Южный"), Калугт ("Грабцево"), Ярославля ("Туношна"), Костромы (Сокеркино) отменены с 08:13 по московскому времени.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.