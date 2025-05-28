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За прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 42 БПЛА в Московской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Более 40 украинских беспилотников были сбиты силами ПВО в 12 муниципальных образованиях Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА", - говорится в сообщении.

Воробьев уточнил, что в результате атаки в Чехове были повреждены три жилых дома. Пострадавших нет.

Московская область Андрей Воробьев
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