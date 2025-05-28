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Погибшим в Байкальске подросткам было от 13 до 17 лет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подросткам, которые погибли в результате нападения с ножом и пожаре в дачном доме в Байкальске, было от 13 до 17 лет, среди погибших одна девочка, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по Иркутской области.

В областной прокуратуре агентству уточнили, что погибли девочка 16 лет, трое мальчиков от 13 до 14 лет, предполагаемому нападавшему было 17 лет. Пострадали две девочки 14 и 15 лет и два мальчика 14 и 15 лет.

Трагедия случилась в частном доме в СНТ "Горный Байкал". По версии следствия, там находилась группа подростков и один из них напал на окружающих с ножом. Погибли четверо, еще четверо были доставлены в больницу с травмами. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб при пожаре.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте работают следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами, прокурор области.

По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медучреждение. 14-летний мальчик с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии, сообщал губернатор Игорь Кобзев.

Троим пострадавшим оказывается психологическая помощь. Один из них прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения.

По предварительным данным, ни один из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Кобзев рассказывал, что, по предварительной информации главы Байкальска Василия Темгеневского, ребята с разрешения родителей компанией отмечали день рождения в садовом товариществе. В какой-то момент один из участников достал нож и начал нападать.

Байкальск Игорь Кобзев СКР Иркутская область
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