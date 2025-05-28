В Байкальске объявлен трехдневный траур по убитым подросткам

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Байкальске объявлен траур по погибшим в результате нападения с ножом подросткам, сообщил мэр города Василий Темгеневский.

"В результате происшествия на территории Байкальского городского поселения ночью сегодня, 28 мая 2025 года, имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года", - написал он.

По предварительным данным следствия и чиновников, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей, они с разрешения родителей отмечали день рождения. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медучреждение. 14-летний мальчик с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии. Погибшим было от 13 до 17 лет, среди них одна девочка.

Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в пожаре.

По факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ни один из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.