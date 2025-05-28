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Белоусов сообщил, что ВС РФ в ходе СВО наступают практически на всех участках фронта

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская армия в ходе СВО успешно ведёт наступление практически на всех участках фронта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Российские Вооружённые силы продолжают специальную военную операцию на Украине. Ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта", - сказал министр обороны РФ на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке в среду.

По его словам, ВС РФ действуют на фоне интенсивной подготовки объединённых войск НАТО у западных рубежей ОДКБ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Андрей Белоусов ОДКБ Минобороны РФ
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