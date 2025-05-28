За ночь из Москвы в другие аэропорты были перенаправлены 55 самолетов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Из-за ограничений в работе самолетов Москвы к 10 утра среды на запасные аэродромы были вынужденно перенаправлены 55 самолетов, летевшие "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", сообщила Росавиация.

Кроме того, в аэропортах московского региона на срок более двух часов задержано 52 рейса, отменено - 62.

В Минобороны заявили ранее, что с 21:00 вторника до 7:00 среды уничтожено и перехвачено 296 украинских дронов над 13 регионами, включая московский.

Утром Росавиация предупредила об изменениях в расписаниях аэропортов и авиакомпаний, затронутых ситуацией.