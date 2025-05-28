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Регионам России передадут технологию ИИ для отслеживания состояния лесов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Технологию искусственного интеллекта можно будет использовать для определения состояния лесов в России, для этого в регионы уже передаются уникальные наборы данных, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Для решения этой и других хозяйственных задач правительство подготовило уникальные наборы данных и уже начало передавать их в регионы для обучения моделей ИИ. (...) Первыми наборы данных получила Липецкая область. Мультиспектральные снимки с БПЛА позволят местным властям обучить модели ИИ определять индекс земного хлорофилла и других вегетационных индексов, выявлять состояние деревьев (усыхающие и погибшие). Эта информация позволит региону более эффективно управлять лесным хозяйством и принимать меры по сохранению экосистем", - сказано в сообщении.

Работа по формированию наборов данных ведется в рамках нацпроекта. Эти и другие наборы данных были собраны и специальным образом подготовлены (размечены) в рамках федпроекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Экономика данных", который курирует Григоренко.

Всего, по данным аппарата вице-премьера, сформировано 50 различных наборов.

"В основном это фото и видео материалы (сделаны с воздуха и из космоса), необходимые для машинного обучения и решения задач в таких отраслях, как городская среда и ЖКХ, транспорт, экология, сельскохозяйственная деятельность и другие. Все они размещены на платформе Национальной системы управления данными", - говорится в сообщении.

Цель этой работы - появление новых типов данных для использования в машинном обучении, ускорение развития ИИ и проникновения применения ИИ в различных отраслях и социальной сфере. Доступ можно получить по запросу, соглашение об информационном сотрудничестве подписывается с Минцифры, заявили в аппарате вице-премьера.

Липецкая область Минцифры правительство Дмитрий Григоренко
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