Поиск

Трамп назвал своей заслугой, что РФ не столкнулась с "по-настоящему плохими вещами"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами.

"Чего не понимает президент РФ Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Путин "играет с огнем".


Дональд Трамп Владимир Путин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Германия больше не будет называть, что именно поставляет на Украину

В ЕК заявили, что ЕС стремится согласовывать с США проекты санкций против РФ

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Фицо раскритиковал Мерца за идею лишить Словакию выплат от Евросоюза

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Суд Франции смягчил приговор одному из напавших на Генконсульство РФ в Марселе

Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад

Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили в Киевской области позицию комплекса ПВО Patriot

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });