Трамп назвал своей заслугой, что РФ не столкнулась с "по-настоящему плохими вещами"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами.

"Чего не понимает президент РФ Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Путин "играет с огнем".



