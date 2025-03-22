Ким Чен Ын обсудил с Шойгу расширение взаимодействия по вопросам безопасности

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Архивное фото Фото: пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с находящимся в Пхеньяне с визитом секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обсудил вопросы расширения и укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе по обеспечению безопасности, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын провел важный и взаимовыгодный разговор о перспективных работах по расширению и укреплению всестороннего обмена и содействия в разных сферах, включая сферу безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны "обменялись мнениями руководства обеих стран по важным вопросам защиты интересов безопасности КНДР и РФ, а также международной справедливости, региональной и международной ситуации".

"Была подтверждена единая позиция", - подчеркнуло агентство.

Ким Чен Ын назвал специальную военную операцию России "демонстрацией несгибаемой силы, патриотизма и справедливого дела", и заявил, что "будет и впредь неизменно поддерживать борьбу России в защиту суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности".