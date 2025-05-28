Поиск

Банк России допустил в период жесткой ДКП отдельные банкротства закредитованных компаний

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Большинство предприятий могут спокойно пройти период высоких ставок, возможны отдельные банкротства закредитованных компаний, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

"Жесткая ДКП - временный фактор, необходимый для устойчивого снижения инфляции и, как следствие, для сдерживания роста себестоимости. Большинство предприятий смогут спокойно пройти этот период", - отмечает ЦБ.

Регулятор обращает внимание на рост долговой нагрузки в большинстве отраслей. "В целом корпоративный сектор сохраняет финансовую устойчивость и возможность обслуживать обязательства перед кредиторами", - подчеркивает он.

По его оценке, на действительно проблемные компании приходится порядка 8% корпоративного долга (по итогам 2023 года на них приходилось 5% долга).

Банк России регулярно проводит оценку чувствительности корпоративного сектора к изменению денежно-кредитных условий. В анализе используется показатель покрытия процентов, который характеризует способность компаний своевременно обслуживать обязательства перед кредиторами. Значение коэффициента менее 1,0 является критическим, в этом случае компания не может обслуживать обязательства. При значении коэффициента от 1,0 до 3,0 компания имеет повышенную процентную нагрузку и при росте процентных расходов или снижении операционной прибыли может испытывать сложности с обслуживанием долга. В периметр оценки были включены 78 крупнейших компаний (из 13 отраслей), чья консолидированная выручка за 2024 год составила 76 трлн рублей (38% ВВП), совокупный долг по итогам прошлого года - 43 трлн рублей (44% долга нефинансового сектора).

ЦБ в апреле скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,5-21,5% с 19-22%, на 2026 год сохранил его на уровне 13-14%, на 2027 год - 7,5-8,5%.

Анализ показал, что при ключевой ставке на среднем уровне прогнозного диапазона в 2025 году (20,5%) число компаний со значением коэффициента покрытия процентов операционной прибылью менее 3,0 увеличится дополнительно на семь компаний (доля долга этих компаний в общем показатели выборки составляет 4,4%), количество проблемных организаций (со значением коэффициента менее 1,0) увеличится на две - до 15 (доля их долга - 2,1%).

При ключевой ставке на максимальном уровне прогнозного диапазона в 2025 году (21,5%) количество предприятий с коэффициентом покрытия долга менее 3 увеличится еще на три (доля долга дополнительных трех компаний - 2,6%). Количество компаний с коэффициентом менее 3 по итогам 2024 года ЦБ в обзоре не привел.

Количество проблемных компаний (с коэффициентом покрытия процентов операционной прибылью менее 1) по итогам 2024 года выросло до 13 (с 6 компаний на 30 июня 2024 года). Трудности с обслуживанием долга наблюдаются у отдельных крупных корпоративных заемщиков из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности, отмечает ЦБ. При этом совокупный долг таких компаний (с коэффициентом менее 1) не превышает 4% от долга корпоративного сектора.

ЦБ считает, что по мере смягчения ценовых условий в 2026 году и снижения ставок в экономике компании будут улучшать свои финансовые результаты и снижать чувствительность к процентному риску. Если ключевая ставка будет находиться на среднем или максимальном уровне прогнозного диапазона в 2026 году, количество проблемных компаний снизится до восьми, а количество компаний со значением коэффициента покрытия процентов операционной прибылью менее 3 снизится до четверти выборки.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль отметил, что рассматривает Стамбул как место для продолжения переговоров с Киевом

Банк России отметил рост рисков "пузыря" на первичном рынке недвижимости

Проект по выявлению камерами в потоке водителей без ОСАГО запустят 1 ноября

Шойгу назвал подвигом действия военных КНДР, сражавшихся в Курской области

Шойгу назвал подвигом действия военных КНДР, сражавшихся в Курской области

Кремль отметил, что прогресс в Стамбуле был достигнут, в том числе, благодаря Трампу

В Кремле пришли к выводу о недостаточной информированности Трампа по украинскому конфликту

В Кремле пришли к выводу о недостаточной информированности Трампа по украинскому конфликту

В проекте бюджета 2026-28 цена отсечения нефти может быть изменена с $60 за баррель

Песков в ответ на слова Трампа об "игре с огнем" напомнил о национальных интересах РФ

Песков в ответ на слова Трампа об "игре с огнем" напомнил о национальных интересах РФ

Глава РАН сообщил, что Россия планирует провести семь лунных миссий

Пандемия коронавируса

В Минздраве не видят необходимости в допмерах из-за нового варианта коронавируса

В Минздраве не видят необходимости в допмерах из-за нового варианта коронавируса
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });