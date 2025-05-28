Банк России допустил в период жесткой ДКП отдельные банкротства закредитованных компаний

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Большинство предприятий могут спокойно пройти период высоких ставок, возможны отдельные банкротства закредитованных компаний, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

"Жесткая ДКП - временный фактор, необходимый для устойчивого снижения инфляции и, как следствие, для сдерживания роста себестоимости. Большинство предприятий смогут спокойно пройти этот период", - отмечает ЦБ.

Регулятор обращает внимание на рост долговой нагрузки в большинстве отраслей. "В целом корпоративный сектор сохраняет финансовую устойчивость и возможность обслуживать обязательства перед кредиторами", - подчеркивает он.

По его оценке, на действительно проблемные компании приходится порядка 8% корпоративного долга (по итогам 2023 года на них приходилось 5% долга).

Банк России регулярно проводит оценку чувствительности корпоративного сектора к изменению денежно-кредитных условий. В анализе используется показатель покрытия процентов, который характеризует способность компаний своевременно обслуживать обязательства перед кредиторами. Значение коэффициента менее 1,0 является критическим, в этом случае компания не может обслуживать обязательства. При значении коэффициента от 1,0 до 3,0 компания имеет повышенную процентную нагрузку и при росте процентных расходов или снижении операционной прибыли может испытывать сложности с обслуживанием долга. В периметр оценки были включены 78 крупнейших компаний (из 13 отраслей), чья консолидированная выручка за 2024 год составила 76 трлн рублей (38% ВВП), совокупный долг по итогам прошлого года - 43 трлн рублей (44% долга нефинансового сектора).

ЦБ в апреле скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,5-21,5% с 19-22%, на 2026 год сохранил его на уровне 13-14%, на 2027 год - 7,5-8,5%.

Анализ показал, что при ключевой ставке на среднем уровне прогнозного диапазона в 2025 году (20,5%) число компаний со значением коэффициента покрытия процентов операционной прибылью менее 3,0 увеличится дополнительно на семь компаний (доля долга этих компаний в общем показатели выборки составляет 4,4%), количество проблемных организаций (со значением коэффициента менее 1,0) увеличится на две - до 15 (доля их долга - 2,1%).

При ключевой ставке на максимальном уровне прогнозного диапазона в 2025 году (21,5%) количество предприятий с коэффициентом покрытия долга менее 3 увеличится еще на три (доля долга дополнительных трех компаний - 2,6%). Количество компаний с коэффициентом менее 3 по итогам 2024 года ЦБ в обзоре не привел.

Количество проблемных компаний (с коэффициентом покрытия процентов операционной прибылью менее 1) по итогам 2024 года выросло до 13 (с 6 компаний на 30 июня 2024 года). Трудности с обслуживанием долга наблюдаются у отдельных крупных корпоративных заемщиков из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности, отмечает ЦБ. При этом совокупный долг таких компаний (с коэффициентом менее 1) не превышает 4% от долга корпоративного сектора.

ЦБ считает, что по мере смягчения ценовых условий в 2026 году и снижения ставок в экономике компании будут улучшать свои финансовые результаты и снижать чувствительность к процентному риску. Если ключевая ставка будет находиться на среднем или максимальном уровне прогнозного диапазона в 2026 году, количество проблемных компаний снизится до восьми, а количество компаний со значением коэффициента покрытия процентов операционной прибылью менее 3 снизится до четверти выборки.