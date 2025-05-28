Трампу нужно "пару недель" для ясности, настроена ли РФ на мир на Украине

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что примерно через две недели он узнает, желает ли Россия в самом деле урегулировать конфликт на Украине.

"Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро", - заявил он в Белом доме в ответ на вопрос, хочет ли Россия, по мнению Трампа, решить кризис на Украине.

Трамп отметил, что не считает нужным сейчас пояснять, что он имел в виду, когда на днях утверждал, что Россия "играет с огнем".

Также Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф "делает феноменальную работу" для решения проблемы.

Вместе с тем президент заявил, что "никто не сможет" сказать, как будут развиваться события до подписания документа с конкретными договоренностями.

В среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить украинским переговорщикам свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. По его словам, документ излагает российскую "позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

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