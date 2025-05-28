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В Белоруссии заявили, что испытания совместного с РФ самолета "Освей" пройдут в 2026 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Первые летные испытания опытных образцов совместного с Россией самолета "Освей" должны пройти в 2026 году, заявил в среду в эфире гостелеканала "Беларусь 1" председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

"Президент (Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) сегодня подтвердил, что "этот вопрос за тобой" и мы должны полететь на белорусском самолете", - рассказал глава региона, в котором реализуется проект.

"Белорусская сторона сегодня выполняет все условия, согласно договоренностям с РФ. Напомню, что у нас выделены средства - 364 млн (российских - ИФ) рублей. (...) Что касается строительно-монтажных работ и необходимого оборудования, все идет по плану", - подчеркнул Пархомчик.

Он отметил, что "были небольшие заминки по конструкции данного самолета. Но они разрешились буквально месяц-полтора тому назад, когда мы приняли окончательный вариант того, как этот самолет должен выглядеть".

"В 2026 году первые опытные образцы должны подняться в воздух - это для нас остается главной плановой задачей", - сообщил глава региона.

По его словам, президент Белоруссии "также обратил внимание на работу "Минского завода гражданской авиации №407". "Он сказал, что этот завод пора перестроить, чтобы он не только занимался ремонтом, но и вступил в тесную кооперацию по производству компонентов для самолетов, которая будет производиться в РФ. Что мы, в принципе, сейчас и делаем - создаем дополнительное производство и мощности для того, чтобы производить компоненты российских самолетов", - сообщил Пархомчик.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке "Освея" с российской стороны определено АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), соисполнителем от Белоруссии назначен 558-й авиационный ремонтный завод (там же, наряду с российским предприятием, будет организовано производство). Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, такими как Cessna-408 SkyCourier, L-410NG, Indonesian Aerospace N-219, DHC-6 300 Twin Otter.

Белоруссия Россия Освей летные испытания
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