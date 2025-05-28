Самолет МЧС Ил-76 прибыл в Астраханскую область для защиты от природных пожаров

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Астраханскую область прибыл самолет Ил-76 для защиты региона от природных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в среду.

"Для защиты населенных пунктов Астраханской области от природных пожаров по решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион прибыл самолёт Ил-76 чрезвычайного ведомства, оснащенный водосливными устройствами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет будет дежурить в области для оперативного реагирования на угрозы переходов пожаров на жилые дома.