Площадь природных пожаров в ЦФО в 2025 г. оказалась вчетверо больше прошлогодней

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На территории Центрального федерального округа (ЦФО) с начала года потушено более 140 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, в четыре раза больше, чем в прошлом году, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Природный пожар в Центральном федеральном округе несколько отличается от пожаров в Сибири или на Дальнем Востоке. Даже небольшой очаг возгорания зачастую создает угрозу для близлежащих населенных пунктов, объектов экономики и транспортной инфраструктуры", - заявил Куренков в четверг на заседании рабочей группы правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Он сообщил, что в этом году из-за сухой и теплой погоды пожароопасный сезон начался на месяц раньше обычного. Это стало одной из причин двукратного увеличения числа пожаров.

С начала года в ЦФО потушено 143 природных пожара, площадь, пройденная огнем, возросла в четыре раза, превысив 240 гектаров, из них почти половина - в Рязанской области, отметил министр.

Основными причинами пожаров стали нарушение правил пожарной безопасности местным населением и неконтролируемые сельхозпалы.

На особом контроле находятся территории, граничащие с лесами. В ЦФО таких более 5500 населенных пунктов, 344 оздоровительных лагеря и почти 2 тысячи садоводств.

По прогнозу Куренкова, летом к пожарным рискам хлопот добавят торфяники, которые расположены в 15 областях ЦФО, их общая площадь превышает 750 тысяч гектаров. В девяти субъектах уже проведено их превентивное обводнение.

Сейчас в семи областях ЦФО действует особый противопожарный режим, при котором категорически запрещено пользоваться открытым огнем, разжигать костры, ограничено посещение лесов.

"К оперативному реагированию на опасность готова группировка РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) из 61 тысячи человек и 16 тысяч единиц техники. Их задача потушить возгорание в сутки обнаружения", - заявил министр.

В заседании рабочей группы правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности принял участие глава Минприроды Александр Козлов, руководители Росгидромета и Рослесхоза.



