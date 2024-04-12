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Запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов предложено продлить

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает продлить временные ограничения на вывоз из России отходов и лома драгметаллов с 1 мая по 31 октября, сообщило министерство.

Действие прежнего ограничения заканчивается 30 апреля 2024 года.

Запрет вводится для увеличения загрузки производственных мощностей российских предприятий по переработке отходов и лома драгметаллов, в том числе аффинажных заводов. Механизм доказал свою эффективность, позволив привлечь значительные объемы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов, отметил Минпромторг.

Запрет был введен в марте 2023 года.

Ввиду длительности цикла переработки отходов и лома драгоценных металлов, достигающего 130-160 дней, а также для реализации инвестпроектов по переработке сырья, перерабатывающим предприятиям и аффинажным заводам требуется дополнительное время и стабильный источник сырья, содержащий драгоценные металлы, объяснили в министерстве.

Минпромторг
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