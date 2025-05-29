Во Владивостоке удалось нормализовать ситуацию с китайскими туристическими автобусами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Во Владивостоке нормализовали ситуацию с китайскими туристическими автобусами, из-за парковки которых ранее возникали трудности в движении на дорогах в центре города, сообщило Министерство туризма Приморского края.

"Раньше китайские автобусы с китайскими водителями вереницей выстраивались вдоль Корабельной набережной, по (центральной улице города - ИФ) Светланской, создавая определенные трудности. В последнее время мы такого не наблюдаем, желаемый эффект достигнут. Китайские автобусы теперь стоят возле отелей, где проживают приехавшие группы", - говорится в сообщении.

Для автобусов выделили парковки возле популярных достопримечательностей.

Для решения проблемы проводились совещания с представителями туротрасли, транспортных ассоциаций, надзорных ведомств, местных властей.

С начала года в Приморский край без виз в рамках межправсоглашения между Россией и КНР въехали 38,4 тысячи китайских туристов в составе 2 337 групп.