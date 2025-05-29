Шохин заявил о желании бизнеса участвовать в обсуждении и депутатских законопроектов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Процедуру общественного обсуждения законодательных инициатив, аналогичную механизму оценки регулирующего воздействия (ОРВ), необходимо распространить на все субъекты, обладающие правом внесения в Госдуму проектов нормативных актов, прежде всего - депутатов, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Об этом на форуме "15 лет ОРВ в России: слово бизнесу" заявил глава РСПП Александр Шохин, подчеркнув, что особенно это актуально в предвыборный период, когда законотворческая деятельность активизируется.

Он напомнил, что сейчас процедура ОРВ действует только в отношении правительственных законопроектов.

"Нужно обеспечить реализацию положения закона об обязательных требованиях - закон 2020 года - о проведении публичного обсуждения проектов нормативных актов, применительно к актам, внесенным на рассмотрение Государственной Думы иными субъектами права законодательной инициативы, нежели правительство", - сказал Шохин.

Он напомнил, что сейчас в России примерно 750 таких субъектов, "все депутаты, все сенаторы, законодательные собрания субъектов Федерации, высшие суды и так далее".

"За ними уследить довольно сложно, особенно сложно уследить за инициативами депутатов, особенно когда начинается предвыборный год. Сейчас мы как раз на пороге вот этой ситуации, когда активность депутатов, безусловно, вырастет со следующей осенней сессии. И многие их инициативы будут носить такой элемент предвыборный, скажем, что-то запретить, что-то раздать и так далее. И, безусловно, нам здесь нужно будет достаточно активно смотреть, чтобы не пропустить что-то через те или иные механизмы необязательного ОРВ, публичного обсуждения", - полагает Шохин.