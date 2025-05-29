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В Дагестане проверят все туристические объекты

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал владельцев туристических объектов региона и тех, кто оказывает туристические услуги за пренебрежение техникой безопасности и анонсировал новые проверки.

"Должна быть жесткая ответственность (за невыполнение требований безопасности - ИФ). Мы организуем негласную проверку всех туристических объектов на предмет выявления нарушений", - сказал он на пресс-конференции.

Он также заявил, что должна быть усилена ответственность за пренебрежение техникой безопасности на туристических объектах вплоть до уголовной, чтобы предупредить подобные правонарушения.

В конце апреля шесть человек пострадали и один погиб после того, как прогулочный катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне в Казбековском районе Дагестана.

Позже был арестован предприниматель, организовавший перевозки по каньону. По данным следствия, он взял на работу 19-летнего местного жителя по устной договоренности, зная об отсутствии у него диплома судоводителя маломерного судна, а также соответствующих навыков судовождения. Сам водитель катера был заключен под домашний арест.

Дагестан Сергей Меликов
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