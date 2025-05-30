Два жителя Шебекина ранены в результате атаки FPV-дрона
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Шебекине в районе объездной дороги FPV-дрон атаковал спецтехнику, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Один мужчина получил множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, второй - минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги", - уточнил он.
Раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самооброны.
Атакованная машина повреждена.