В Шебекине в результате обстрела пострадали два человека

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области был обстрелян город Шебекино, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое пострадавших в результате обстрела. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы, у женщины - минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Для продолжения дальнейшего лечения они будут переведены в областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В городе повреждены частное домовладение и легковой автомобиль.

Ранее 30 мая Гладков сообщил, что в результате удара дрона в Шебекине пострадали двое мужчин, они госпитализированы с осколочными ранениями.