Объем госзакупок у малого бизнеса в 2024 году вырос на 57%, до 7,1 трлн рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 2024 году 2,66 млн госконтрактов на 7,1 трлн рублей, говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отчетном периоде наблюдается увеличение количества и стоимостного объема осуществленных закупок у СМП, - говорится в отчете. - Сохраняется тенденция увеличения общего количества и стоимостного объема заключенных контрактов с СМП (на 12% и 57% соответственно), в том числе заключенных по результатам осуществления закупок только среди СМП (на 1% и 9% соответственно).

Всего в 2024 году госзаказчики разместили 1,45 млн извещений о закупках (годом ранее - около 1,4 млн), в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО (спецторги), на 1,99 трлн рублей (1,8 трлн рублей в 2023-м). Из них только 712 тысяч закупок на 854 млрд рублей были признаны состоявшимися. Годом ранее таковыми оказались 749 тысяч закупок на 879 млрд рублей.

Помимо этого, в отчетном периоде было объявлено около 32,7 тысячи закупок (29 тысяч годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок составил 4,7 трлн рублей (4,4 трлн рублей). Здесь менее половины закупок была признана состоявшейся - 14,2 тысячи на 1,5 трлн рублей (14 тысяч закупок на 1,5 трлн рублей в 2023 году).

Всего 2024 году госзаказчики заключили с малым бизнесом 2,66 млн контрактов (в том числе, по результатам закупок, проведенных в IV квартале предыдущего года - ИФ) на 7,1 трлн рублей (2,37 млн контрактов на 4,5 трлн рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госзаказчики расторгли с СМП и СОНКО 574 тыс. контрактов на 1,8 трлн рублей. Годом ранее было расторгнуто 454 тыс. таких контрактов на 896 млрд рублей.

"Согласно информации, содержащейся в вышеуказанных отчетах (госзаказчиков - ИФ), размещенных в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, 76 540 (77%) заказчиков достигли минимальную долю закупок у СМП, - отмечается в материалах Минфина. - Доля закупок у СМП таких заказчиков более или равна 25% от совокупного годового объема закупок".

Всего в 2024 году госзаказчики заключили 3,58 млн контрактов (с учетом контрактов, оформленных по результатам закупок, проведенных в 2022 году) на 11,98 трлн рублей.