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Родители-наблюдатели на ЕГЭ направили в Рособрнадзор свыше 300 обращений

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рособрнадзор с момента старта основного периода ЕГЭ получил более 300 замечаний и предложений от родителей-наблюдателей за процедурой проведения экзамена, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

"После первых двух экзаменов мы получили свыше 300 замечаний и предложений от родителей, здесь и про комфорт (сдающих экзамен) тоже есть, есть очень много замечаний, связанных в том числе с объективностью, с организационными моментами", - сказал Музаев журналистам.

По его словам, "есть замечания, что в ряде пунктов, например, для медицинских работников не было отдельного кабинета, сидел за отдельным столом".

"Это правильные замечания. Мы быстро реагируем, даем рекомендации", - добавил он.

Кроме того, как сообщил Музаев, в пункте проведения экзамена есть специальный штрих-код платформы обратной связи, и туда можно не только до экзамена обратиться, но и после экзамена.

Анзор Музаев ЕГЭ Рособрнадзор
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