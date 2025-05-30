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Свыше 200 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов за два дня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более 200 человек были удалены с Единого государственного экзамена (ЕГЭ), из них 70 - за использование средств связи, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"По итогам первых двух дней экзамена, 23 мая и 27 мая (...), у нас удалено с экзамена свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи. К сожалению, количество ребят, которые пытаются пронести средства связи, используют их для сдачи, из года в год у нас и не уменьшается, но цифра остается стабильной", - сказал он журналистам в пятницу.

Музаев также сообщил, что Рособрнадзор с момента старта основного периода ЕГЭ получил более 300 замечаний и предложений от родителей-наблюдателей за процедурой проведения экзамена.

"Здесь и про комфорт (сдающих экзамен) тоже есть. Есть очень много замечаний, связанных в том числе с объективностью, с организационными моментами", - уточнил он. По его словам, "есть замечания, что в ряде пунктов, например, для медицинских работников не было отдельного кабинета, сидел за отдельным столом".

"Это правильные замечания. Мы быстро реагируем, даем рекомендации", - добавил он.

Кроме того, как сообщил Музаев, в пункте проведения экзамена есть специальный штрих-код платформы обратной связи, и туда можно обратиться не только до экзамена, но и после него.

"Прямая связь с Рособорнадзором, круглосуточно мы эти замечания и предложения смотрим. По итогам первого дня экзамена, 23 мая, у нас было шесть обращений. По итогам экзамена по математике, который проходил во вторник, у нас было 16 обращений. С учетом числа и масштаба участников экзамена, я считаю, это достаточно маленькие цифры", - сказал он, добавив, что "все замечания учитываются".

Рособрнадзор ЕГЭ
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