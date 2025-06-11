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Законопроект об изъятии криптовалюты по уголовным делам принят в I чтении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс положения о порядке изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

Законопроект № 902782-8, внесенный правительством в конце апреля, предлагает признать цифровую валюту имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства, установить правила ареста и изъятия криптовалюты в рамках следственных действий.

В протоколе при изъятии криптовалюты должны быть указаны: вид валюты, количество и адреса-идентификаторы. Носители или доступ к криптовалюте необходимо хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌порядок перевода и хранения определит правительство.

Ранее в заключении думского комитета по финансовому рынку говорилось о необходимости проработать механизм денежной оценки криптовалюты при изъятии в рамках уголовных дел. Комитет напоминал, что в случае невозможности изъять криптовалюту и необходимости конфисковать ее денежный эквивалент, как это предусмотрено статьей 104.2 УК, отсутствует понятный механизм оценки ее стоимости. Согласно статье 104.2 УК, если имущество, подлежащее конфискации, невозможно изъять (например, оно утрачено или использовано), суд может назначить конфискацию денежной суммы, равной его стоимости.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

правительство Госдума
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