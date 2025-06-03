Рособрнадзор назвал невозможным "слив" в Сеть фото вариантов ЕГЭ до начала экзамена

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Публикации фото реальных вариантов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в интернете не являются "сливами", они появляются после самих экзаменов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее во вторник в ряде телеграм-каналов появилась информация о появлении в Интернете утром в день ЕГЭ по обществознанию, 2 июня, сканов реальных вариантов экзамена.

"Фактически фото контрольных измерительных материалов (КИМ), появляющиеся в сети "Интернет", не являются "сливами", так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в Рособрнадзоре действует группа мониторинга, которая отслеживает случаи появления изображений КИМ в публичном пространстве.

"Каждый КИМ имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто из сдающих опубликовал данный КИМ. По опубликованной фотографии известен уже регион, школа и аудитория, в которой участник ЕГЭ писал экзамен. Размещение КИМ в сети "Интернет" является нарушением порядка проведения экзамена. Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год", - пояснили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, на данный момент ЕГЭ проходит штатно, серьезных сбоев в его проведении нет. "Сдают ЕГЭ в этом году около 714 тыс. человек. По итогам трех дней экзаменов к нам пришло всего 39 обращений с какими-либо жалобами. Все проблемы оперативно решаются. (...) На данный момент ни один из "громких" фактов нарушений на ЕГЭ текущего года не был подтвержден", - добавили в пресс-службе.

ЕГЭ по обществознанию - самый популярный предмет по выбору. По данным на 2 июня, на его сдачу были зарегистрированы более 272 тыс. участников.