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Летние туры за рубеж подешевели в среднем на 10% в 2025 году

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Средняя стоимость путешествий за границу по многим популярным направлениям снизилась в рублях на 10%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По ряду оценок туроператоров, в среднем в рублях зарубежный отдых даже стал в ряде случаев дешевле до 10% по сравнению с прошлым годом", - сообщили в ассоциации.

Туроператоры фиксируют почти нулевой рост рублевых цен на туры в ОАЭ, существенное сокращение средней стоимости туров в Таиланд и Вьетнам. Турция пока демонстрирует слабый рост рублевого эквивалента туров - в пределах 3-7%. Между тем отели в Абхазии и перевозка подорожали в пределах 12-18%.

АТОР
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