Главу Кемеровского округа Кузбасса арестовали по делу о превышении полномочий

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово заключил под стражу главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре судов Кемеровской области в субботу.

"Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 июля 2025 года", - сказал собеседник агентства.

Следствие считает, что в марте 2023 года Коляденко вступила в преступный сговор со своим первым заместителем. Ими были заключены 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство, условиями которых предусмотрена передача квартир, в срок не позднее 1 ноября 2023 года.

На счета общества было перечислено порядка 90% аванса, однако условия по контрактам выполнены не были.

"На сегодняшний день официально признан ущерб бюджету не менее 27 млн 946 тыс. 100 рублей", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, по делу, связанному с закупкой жилья для детей-сирот, помимо Коляденко был задержан заместитель директора одной из компаний Александр Турбаба. Ему вменяют ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В феврале 2025 года была арестована первый заместитель главы округа Татьяна Коновалова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот.