Суд арестовал двух заместителей директора ООО "Кемеровский ДСК"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово заключил под стражу заместителя директора по коммерческим вопросам компании ООО "Кемеровский ДСК" Александра Турбабу и замдиректора по экономике и финансам Павла Старикова по делу о мошенничестве со строительством многоквартирных жилых домов, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в субботу.

По данным следствия, в 2023 году фигуранты совместно с иными лицами с целью хищения денежных средств из бюджета Кемеровского муниципального округа объединились в организованную преступную группу. Они заключили с администрацией округа муниципальные контракты по строительству многоквартирных жилых домов, однако не исполнили обязательства. Обвинение считает, что фигуранты действовали в интересах компаний ООО "Биосфера" и ООО "Сибирь-Т".

"Для создания видимости выполнения строительных работ предоставляли от ООО "Кемеровский ДСК" конструкции железобетонных изделий, без фактической их оплаты. (...) Администрации Кемеровского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса причинен ущерб в особо крупном размере (не менее 10 млн руб.)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Суд назначил фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко. Она и ее первый заместитель обвиняются в превышении должностных полномочий. Дело связано с закупкой квартир для детей-сирот.

По данным следствия, они заключили 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство, условиями которых предусмотрена передача квартир, в срок не позднее 1 ноября 2023 года.

На счета общества было перечислено порядка 90% аванса, однако условия по контрактам выполнены не были.

По данным пресс-центра судов, официально признанный ущерб от их действий составил 27 млн 946 тыс. 100 рублей.