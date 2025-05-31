Число пострадавших при атаке БПЛА в Рыльском районе Курской области выросло до девяти

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил еще о двух пострадавших, обратившихся за помощью после атаки дронов ВСУ на Рыльский район в ночь на субботу.

"Еще двое пострадавших обратились в результате ночной атаки беспилотников по Рыльску, это мама и дочь", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, обе пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее Хинштейн сообщал о семи пострадавших в Рыльском районе при ночной атаке украинских дронов.