Ушаков заявил, что конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа нет

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пока нет конкретных договоренностей по поводу личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Нет пока конкретных договоренностей на этот счет", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

"Идея витает в воздухе. Понятно. Когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. Должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - подчеркнул Ушаков.

Разговор по телефону двух лидеров, отметил Ушаков, дает определенные результаты, в частности, речь идет о договоренностях, которые уже реализуются, и о тех, которые будут реализовываться в будущем. "То есть сами разговоры по телефону полезны. Несомненно, конечно, а личная встреча - это вообще нечто масштабное, которое должно привести к серьезным результатам. Но опять-таки, эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами, соответственно, Белого дома и Кремля", - сказал помощник президента РФ.

На уточняющий вопрос, стоит ли гадать о том, когда может произойти встреча Путина и Трампа, в каком квартале, году, он сказал: "Гадать можно, но это без толку, честно говоря, (...) можно гадать, что в этом году, к примеру", - сказал Ушаков на реплику ведущего о том, что и это "не факт", продолжил: "не факт, конечно. Но вы говорите гадать, гадать можно".