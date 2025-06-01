Песков отметил, что в Кремле очень внимательно отслеживают каждое слово Трампа

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кремле очень внимательно следят за высказываниями президента США Дональда Трампа, реагируют на них спокойно, исходя из национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение, которое он делает", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1") Павлу Зарубину.

При этом представитель Кремля подчеркнул: "Но реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наш национальные интересы - и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений".