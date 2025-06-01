Режим повышенной готовности вводится в районе Приангарья после атаки дронов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении режима повышенной готовности в Усольском районе после атаки дронов в воскресенье на воинскую часть в поселке Средний.

"Первое - вводим режим повышенной готовности в Усольском районе", - написал он в своем телеграм-канале после прибытия на место ЧП и проведения оперативного совещания с местными властями.

Глава региона добавил, что необходимо оперативно информировать жителей о происходящем, "чтобы избежать кривотолков и домыслов".

Он поручил главам Усолья-Сибирского и Усольского района обеспечить пожарную безопасность.

"Отдельно хочу еще раз обратиться к жителям района. Доверять следует только официальным источникам информации. Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть - посеять панику. Не нужно на это поддаваться. Воздержитесь от обсуждения произошедшего в интернете", - призвал Кобзев.

Ранее губернатор сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний, она была первой в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске, точное число БПЛА пока не известно.

По его словам, источник, откуда были выпущены дроны, - это фура, был блокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

В правоохранительных органах сообщили, что с водителем фуры работают сотрудники силовых ведомств.

По данным мэра Усольского района Виталия Матюхи, гражданское население и объекты не пострадали.

Закрыто движение автотранспорта на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в районе поселка Средний в связи с беспилотной опасностью, машины едут через поселок Новомальтинск по параллельной региональной дороге.