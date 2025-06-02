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В Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Переговоры делегаций РФ и Украины, как ожидается, в понедельник пройдут в Стамбуле.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Турецкой Республики, переговоры назначены на 13:00 в понедельник во дворце Чираган.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российская делегация прибудет в Стамбул с проектом меморандума и другими предложениями о прекращении огня.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пояснял, что в основу меморандума будет положены принципиальные для России вещи - в первую очередь позиция относительно устранения первопричин конфликта.

Делегацию от РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в нее входят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Переговорщиков от Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Ранее он заявлял, что украинский проект меморандума был передан российской стороне.

Источник, знакомый с организацией переговоров, подтвердил "Интерфаксу" получение украинского проекта меморандума российской стороной.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам, как заявил Мединский, были достигнуты договоренности каждой сторон представить свое детальное видение возможного прекращения огня, а также об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", который состоялся 23-25 мая.

Стамбул Украина РФ
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