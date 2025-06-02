Срок сдачи в эксплуатацию аэропорта в Орле перенесли на 2028 год

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Завершить первый этап реконструкции и сдать в эксплуатацию аэропортовый комплекс "Южный" в Орле планируется в 2028 году.

Постановление, предусматривающее изменение сроков, подписал губернатор Андрей Клычков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоимость объекта оценивается почти в 3,67 млрд рублей.

Как указано в документе, после завершения первого этапа работ длина взлетно-посадочной полосы в обновленном аэропорту составит 2600 м, ширина - 45 м. Также в состав аэропортового комплекса войдут три места стоянки самолетов и одно вертолетное место. Площадь пассажирского терминала составит более 4 тыс. кв. м.

Как сообщалось, работы по реконструкции аэропорта "Южный" в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" (входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года) стартовали в 2022 году. Подрядчиком первого этапа реконструкции аэропорта сметной стоимостью 1,4 млрд рублей стала "Ирмаст-Холдинг". Клычков заявлял о планах завершить первый этап до 31 августа 2024 года. В начале августа 2024 года он отмечал, что работы ведутся по графику.

Позднее губернатор сообщил, что "Ирмаст-Холдинг" с января текущего года приостановил работы из-за финансовых проблем. При этом, по его словам, в 2023-2024 годах подрядчик произвел достаточно большой объем работ - были построена взлетно-посадочная полоса, основание и стены пассажирского терминала, часть ограждений, коммуникаций, проделана работа по подключению водопровода.

В мае региональные власти в одностороннем порядке расторгли контракт с "Ирмаст-Холдингом".

Как сообщалось, реконструкция позволит возобновить полеты воздушных судов из Орловской области в радиусе 3 тыс. км. Ожидается, что аэропорт будет востребован для авиасообщения с Москвой, Санкт-Петербургом, аэропортами юга России, а также повысит инвестиционную привлекательность региона.

В сентябре 2024 года заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев поддержал строительство второй очереди орловского аэропорта. Второй этап предусматривает возведение дополнительных объектов аэропортовой инфраструктуры, обновление аэровокзального комплекса, а также определение оператора "Южного". Сроки завершения второго этапа не назывались.

В марте сообщалось, что возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета более 54 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта на реконструкцию аэропортового комплекса "Южный". Кроме того, сообщалось о возбуждении уголовных дел по факту невыплаты зарплат строителям аэропорта в Орле "Ирмаст-Холдингом".

Аэропорт, расположенный в 6 км от центра Орла, не работает больше 10 лет. До закрытия он был способен принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой 98 тонн (Як-42, Ту-154, Boeing-737 и более легкие), а также вертолеты всех типов.