После атаки БПЛА в Херсонской области обесточено 150 населённых пункта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Часть Херсонской области обесточена после повреждения осколками сбитых дронов подстанций в Геническом районе и соседней Запорожской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Без электроснабжения - 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания", - написал Сальдо в своем телеграм-канале во вторник ночью.

По информации губернатора, осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

"На месте работают энергетики и сотрудники МЧС. Возгорание будет ликвидировано в ближайшее время", - отметил Сальдо.