Мишустин призвал развивать обратный инжиниринг для масштабирования производства

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность развития обратного инжиниринга для масштабирования производства.

"Автоматизированные системы управления технологическими процессами - это сегодня основа масштабирования нашего производства. Мы уже много говорили о том, что, если мы научились хорошо проектировать, создавать модели, то процесс обратного инжиниринга и процесс масштабирования производства - это то, что еще предстоит решить", - сказал Мишустин во время осмотра стенда "Северстали" на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

По его мнению, индустриальные центры компетенций все-таки дают свои плоды. "Когда кооперация идет до такого уровня, то решения в том числе рождаются для многих компаний. Потому что самое неверное это делать такие качественные решения, вкладывать такие средства и замыкаться в своем ведомственном колодце", - подчеркнул он.