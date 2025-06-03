Кремль сообщил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли. Потому что президент Путин неоднократно подчёркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчёркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договорённостей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены", - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление Белого дома о том, что президент США открыт к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским, и ответил на вопрос, возможна ли такая встреча в ближайшее время.