Путин получал информацию в режиме онлайн по воскресным атакам на объекты в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получал информацию в режиме онлайн по воскресным атакам на российские объекты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что необходимо дождаться итогов следствия по подрывам на железной дороге.

"Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. Было также соответствующее заявление министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления министерства обороны России", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, касающийся воскресных подрывов на железной дороге в регионах РФ, а также атак беспилотников по российским аэродромам.