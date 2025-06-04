Заместителем главы Россельхознадзора может быть назначен Роман Милорадов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Новым заместителем руководителя Россельхознадзора может стать глава управления службы по Москве, Московской и Тульской областям Роман Милорадов.

"Его документы поданы в правительство на заместителя руководителя, должны быть утверждены в течение трех-четырех недель", - сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на II национальном молочном конгрессе в Казани.

Антон Кармазин, занимавший пост замруководителя Россельхознадзора с 2020 года, был освобожден от этой должности в конце апреля.