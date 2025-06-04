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Львова-Белова начала работу по спискам украинских детей, переданным РФ в Стамбуле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что работа по спискам украинских детей, которые были переданы российской стороне на переговорах в Стамбуле, началась.

"В данный момент работа по спискам ведется вместе с МВД России. Сейчас какие-то детали я не буду разглашать", - сказала Львова-Белова журналистам в среду.

Она отметила, что списки сразу после переговоров попали к ней.

"Так как у нас есть поручение президента заниматься этой темой, мы с 2022 года воссоединяли семьи, как на территории Украины, так и на территории России, могу сказать, что наш формат работы не поменяется. Мы видим, что никаких 25 тысяч детей нет, список составляет всего 339 детей. И мы проработаем каждого ребенка", - сказала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что детей, которые имеют родителей или родственников на Украине, все это время возвращали домой, действуя в интересах ребенка.

"Мы никого не удерживаем. Мы эту работу ведем с 2022 года. За это время у нас 101 ребенок был передан на Украину, 22 ребенка вернулись в Россию", - уточнила детский омбудсмен.

Она сказала, что с Украиной есть полный контакт по этому вопросу.

Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев передал Москве список из 339 фамилий детей для возвращения.

"Вот мы, наконец, получили полный список. Как видите, здесь не 1,5 млн и не 20 тысяч. 339 фамилий", - сказал он журналистам по итогам переговоров, продемонстрировав документ.

"На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем", - отметил Мединский.

Мария Львова-Белова Стамбул Украина
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