Мединский заявил, что РФ готова вернуться к предложению о гуманитарных паузах на отдельных участках фронта

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия готова вернуться к возможности введения гуманитарных пауз на отдельных участках фронта, несмотря на публичный отказ президента Украины Владимира Зеленского от этого предложения, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле.

"Предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по два-три дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать. Уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности", - сказал Мединский в ходе совещания президента РФ с членами правительства в среду.

"Тем не менее, мы готовы к ней вернуться", - отметил он.