Лавров заявил о важности и полезности прямых переговоров с Украиной

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед с (президентом США - ИФ) Дональдом Трампом по телефону, - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - сказал Лавров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, пояснив, что речь идет, в частности, о договоренностях, связанных с обменом военнопленными.

По словам Лаврова, "при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения".

"Несмотря на новые крупные, преступные провокации в последние несколько дней, я посчитал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные (со стороны Украины - ИФ) на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран", - добавил глава МИД РФ.

"Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, я считаю, необходимо задействовать, и МИД активно участвует в делегации (по переговорам - ИФ)", - отметил Лавров.

Говоря о необходимости прямых переговорных каналов, глава МИД указал на то, что "это позволяет решать, прежде всего, гуманитарные вопросы".

"Именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо, тем более что здесь есть реальные движения вперед", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос президента о комментариях с украинской стороны по поводу состава и уровня российской делегации, Лавров пояснил, что "комментарии были анонимными, их разогнали по средствам массовой информации".

"К нам никто не обращался с конкретными вопросами и с конкретными идеями. Журналисты интересовались - мы разъяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации (Владимир Мединского - ИФ)", - заключил Лавров.