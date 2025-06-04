Телефонный разговор Путина и Трампа длился 1 час 10 минут

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился 1 час 10 минут, беседа началась с обсуждения ситуации вокруг Украины, рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Где-то час назад завершился уже четвертый телефонный разговор нашего президента с президентом США Дональдом Трампом. Этот разговор на этот раз продолжался где-то 1 час 10 минут. С чего начался разговор: естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины", - сказал он.

Ранее о разговоре сообщил Трамп в соцсети. По его словам, беседа продолжалась 1 час 15 минут.