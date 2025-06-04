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Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Иран

Российский президент предупредил его о намерении ответить на атаку Украины на аэродромы

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Иран
Фото: J. David Ake/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, они обсуждали украинское урегулирование и иранскую ядерную проблему. В Кремле подтвердили факт этой беседы.

"Это был хороший разговор. Но это был не тот разговор, который приведет к немедленному миру (на Украине - ИФ)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, разговор продлился один час и 15 минут.

Он также сообщил, что Путин предупредил его о намерении ответить на недавние украинские атаки.

"Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал Трамп.

Кроме того, по его словам, речь шла и о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта".

"Мы обсудили Иран и тот факт, что время на принятие Ираном решения по ядерному оружию истекает. Решение должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и я верю, что в этом мы согласны", - добавил Трамп.

Он отметил, что Путин выразил готовность принять участие в дискуссиях по иранской ядерной проблеме. "Президент Путин отметил, что он мог бы принять участие в дискуссиях с Ираном и что, возможно, это помогло бы быстро решить вопрос", - написал американский президент.

"Да. Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ближайшее время мой коллега Ушаков (помощник президента Юрий Ушаков - ИФ) проведет телефонный брифинг", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дональд Трамп Иран США Украина Владимир Путин
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